Cumulus Media Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Hilfsmittel der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI für Cumulus Media auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 25,64 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Cumulus Media in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine verringerte Aktivität, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Von den insgesamt 1 Analystenbewertungen der vergangenen zwölf Monate für die Cumulus Media-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 11 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 112,36 Prozent steigen könnte. Daher wird Cumulus Media von den Analysten insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cumulus Media eher neutral diskutiert, mit nur zwei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf rot zeigte. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieses Stimmungsbildes heute mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.

Insgesamt wird Cumulus Media auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.