Cumucore für STL Partners' Top 100 Edge Companies to Watch ausgewählt

Die Experten für private 4G/5G/6G-MobilfunknetzeCumucore sind erfreut, ihre Aufnahme in die Liste 100 Edge Companies to Watch für 2023 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3785246-1&h=3879943869&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3785246-1%26h%3D241011103%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstlpartners.com%252Farticles%252Fedge-computing%252Fedge-computing-companies-2023%252F%26a%3D100%2BEdge%2BCompanies%2Bto%2BWatch%2Blist%2Bfor%2B2023&a=100+Edge+Companies+to+Watch+f%C3%BCr+2023) von STL Partners bekanntgeben zu dürfen. Die Auswahl von Cumucore als eines der bedeutenden Unternehmen, die modernste Innovationen liefern, spiegelt die profunde Fachkenntnis und den Reifegrad des Unternehmens, die wachsende Liste internationaler Implementierungen und die Erfolgsbilanz beim Erreichen wichtiger finanzieller Ziele wider.„Der Edge-Markt ist dynamisch und schnelllebig, und es war ein Vergnügen, mehr über die Errungenschaften einer ganzen Reihe von Unternehmen (von etablierten bis hin zu disruptiven Start-ups) zu erfahren", sagte Tilly Gilbert, Principal Consultant bei STL Partners und Leiterin der Edge-Praxis.Als einer der ersten Anbieter eines vollständig 3GPP-konformen privaten 4G/5G-Netzes mit einem virtualisierten Kern bringt Cumucore volle SDN/NFV-Fähigkeiten und strengste Sicherheit für einen schnell wachsenden Markt in Reichweite. Durch die Kombination von Flexibilität bei der Unterstützung beliebiger Anwendungen mit Daten vor Ort und Cloud-Kontrolle repräsentiert die Cumucore-Lösung genau die weiterentwickelten Edge-Funktionen, die STL-Partner als branchenführend anerkennen.„Die steigende Nachfrage nach diesen Netzwerken der nächsten Generation und die Anerkennung unseres ausgereiften Angebots zeigen, dass in der Branche ein wachsender Konsens darüber besteht, dass die 5G-Spitzen-App ganz einfach das private Netzwerk sein könnte", erklärte Mika Skarp, Senior Product Manager bei Cumucore.Um diese Nachfrage zu unterstreichen, hat Cumucore eine Vielzahl von Systemen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen geliefert. Zu den rentabelsten Lösungen gehört die Mobile POS-Lösung von Cumucore in Zusammenarbeit mit dem Integrator Poutanet für große Outdoor-Veranstaltungen wie das finnische Winterfestival Pikku Laskiainen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3785246-1&h=62049384&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3785246-1%26h%3D4079668782%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pikkulaskiainen.fi%252F%26a%3DPikku%2BLaskiainen&a=Pikku+Laskiainen) und in diesem Frühjahr für ein großes elektronisches Musikfestival in Mitteleuropa. Das System wird darüber hinaus eingesetzt, um die digitale Kluft in unterversorgten Gemeinden in Nigeria zu überbrücken. Die Lösung wurde in die engere Auswahl für den WMC GLOMO Award 2023 für die beste mobile Innovation für die vernetzte Wirtschaft aufgenommen und wird am Cumucore-Stand in Halle 7, Stand 7G41 zu sehen sein.ÜBER CUMUCORECumucore bietet vollständig virtualisierte 4G-, 5G- und 6G-Netzkernprodukte und -dienste für den Einsatz in nicht-öffentlichen Netzen. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Bereitstellung von maßgeschneidertem NFV, SDN Backhaul und 4G/5G/6G eVPC und 5GLAN & TSN für eine Vielzahl von Einsätzen in Industrie 4.0, Broadcast Media und Connected Commerce Use Cases. Das 2013 gegründete Unternehmen Cumucore hat seinen Hauptsitz in Esbo, Finnland.