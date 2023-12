Cummins, tut es schon wieder!

Die Diskussionen rund um Cummins in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen haben sich insgesamt negative Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Tatsachen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein. Im zurückliegenden Zeitraum konnten neun Handelssignale ermittelt werden, davon ergaben 3 Gut- und 6 Schlecht-Signale. Dieses Ergebnis führt zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Cummins sei bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Cummins konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde keine deutliche Veränderung festgestellt. Insgesamt erhält Cummins daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Rating.

Von Analysten wird die Cummins-Aktie aktuell mit "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gibt es 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 266 USD, was einem Aufwärtspotential von 7,14 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Cummins eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Dividendenpolitik von Cummins schneidet im Vergleich zur Branche Maschinen schlechter ab, da niedrigere Dividenden ausgeschüttet werden. Der Unterschied beträgt 14,06 Prozentpunkte (2,98 % gegenüber 17,04 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".