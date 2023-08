Cummins im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

An der Heimatbörse New York notiert Cummins per 18.08.2023, 17:46 Uhr bei 236.16 USD. Cummins zählt zum Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cummins verläuft aktuell bei 239,41 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 232,9 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -2,72 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 244,23 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Cummins-Aktie der aktuellen Differenz von -4,64 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Cummins ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cummins-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 76,96, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 66,97, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Cummins beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,58 Prozent und liegt mit 0,21 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,79) für diese Aktie. Cummins bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.