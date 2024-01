Die Cummins-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Aktienkurs von Cummins hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,39 Prozent erzielt, was 15,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 20,61 Prozent, wobei Cummins aktuell 21,01 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" für Cummins vergeben. Langfristig erhält der Titel das Rating "Gut". Für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führen. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 17,45 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 269,2 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich eine erhöhte Aktivität bei Cummins beobachten. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung zeigt, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine Mehrheit an positiven Meinungen in den sozialen Medien. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen rund um Cummins diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".