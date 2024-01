Cummins Aktie: Das sollte jeder wissen!

Cummins: Aktie unterbewertet, aber Anleger-Stimmung negativ

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cummins liegt bei 11,54, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,2 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Das Anleger-Sentiment für Cummins ist jedoch negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Negative Meinungen dominierten die Gespräche, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Cummins. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Aktienkurs-Entwicklung erzielte Cummins im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,39 Prozent, was 147,59 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Maschinen" liegt die Aktie sogar 241,16 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Bei der Beurteilung, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, zeigt der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage einen Wert von 54,37 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der längere RSI25 weist ebenfalls auf eine neutrale Position hin, da er bei 36,55 liegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cummins zwar unterbewertet ist, aber aufgrund des negativen Anleger-Sentiments und der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung insgesamt eine eher negative Bewertung erhält.