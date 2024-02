Cummins Aktie: Das kann sich sehen lassen!

In den letzten beiden Wochen wurde Cummins von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist. Es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dieser Einschätzung geführt hat. Zudem wurden 6 positive und 3 negative Signale herausgefiltert, was insgesamt zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Cummins insgesamt 6 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Für den letzten Monat liegen 2 positive und 0 negative Einstufungen vor, was auf kurzfristiger Betrachtungsbasis zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 7,21 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Cummins aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 28,17 überverkauft ist, was als positives Signal bewertet wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI von 40, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Cummins derzeit 2, was eine negative Differenz von -14,09 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Cummins daher als "Schlecht".