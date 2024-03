Cummins Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Cummins":

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Cummins-Aktie bei 237,94 USD. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 270,24 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +13,57 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 251,54 USD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +7,43 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Cummins insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cummins diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen von großen historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen auf präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Cummins wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie hierfür mit "Schlecht" bewertet wird. Andererseits ist eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz zu verzeichnen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate für Cummins ergeben 3 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 266,75 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Cummins-Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.