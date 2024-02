Cummins Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Dividendenrendite von Cummins liegt derzeit bei 2,98 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche hat eine Dividendenrendite von 17,62 Prozent, was zu einer Differenz von -14,64 Prozent zur Cummins-Aktie führt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Analysten geben Cummins insgesamt eine positive Bewertung, da 3 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da 1 Analyst die Aktie als Gut einstuft, 0 als Neutral und 0 als Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Cummins liegt bei 266,75 USD, was einer Entwicklung von 1,88 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung in der Stimmungslage zu Cummins festgestellt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut". Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant verändert, weshalb Cummins insgesamt ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Cummins-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen eine neutrale Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Cummins daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.