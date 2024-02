Cummins Aktie: Das gab es noch nie!

Die Technische Analyse von Cummins-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl langfristig als auch kurzfristig in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 233,85 USD, während der letzte Schlusskurs bei 261,84 USD liegt, was einer Abweichung von +11,97 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 242,21 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +8,1 Prozent. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Cummins eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Medien zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung unter den Marktteilnehmern gegenüber Cummins. In den letzten Tagen gab es mehr positive als negative Tage und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als neutral eingestuft. Die Stimmungsanalyse ergibt daher ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung. Zudem haben Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale generiert, die größtenteils positiv ausfielen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten die Cummins-Aktie insgesamt als "Gut". Von den befragten Analysten halten 3 die Aktie für gut, 1 für neutral und 0 für schlecht. Bezogen auf die letzten Studien des vergangenen Monats wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 266,75 USD, was einer Entwicklung um 1,88 Prozent entspricht, weshalb die Gesamteinstufung auf "Neutral" lautet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cummins aktuell mit 2,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 17,62 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Insgesamt erhält Cummins auf Basis der technischen Analyse, Anlegerstimmung, Analysteneinschätzung und Dividendenrendite eine überwiegend positive Bewertung.

Cummins kaufen, halten oder verkaufen?

