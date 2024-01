Cummins Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Anlegerstimmung für die Cummins-Aktie zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral, so die Auswertung von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien. Trotzdem gab es in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen, die rund um die Aktie diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung auf dieser Ebene. Darüber hinaus wurden 6 positive und 2 negative Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamtempfehlung von "gut" führt.

Die Rate der Stimmungsänderung der Anleger zeigt keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Cummins-Aktie erhält daher insgesamt ein schlechtes Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 2,98 Prozent liegt Cummins momentan unter dem Branchendurchschnitt von 16,94 Prozent. In der "Maschinen"-Branche beträgt die Differenz sogar -13 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Analysten haben die Cummins-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 3 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Die langfristige Einstufung ergibt daher ein positives Bild. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist positiv, ebenso wie das Kursziel für die Aktie, das im Mittel bei 269,2 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 238,85 USD ergibt eine erwartete Kursentwicklung von 12,71 Prozent, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Cummins insgesamt die Einschätzung "positiv".