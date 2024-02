Cummins Aktie: Was soll man davon noch halten?

Das Unternehmen Cummins schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 2,98 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,65 % 14,67 Prozentpunkte weniger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Von den 4 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Cummins-Aktie erhielten 3 eine "Gut"-Einstufung, 1 eine "Neutral"-Einstufung und keine eine "Schlecht"-Einstufung. Der Durchschnitt ergibt somit ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie auch von institutioneller Seite als "Gut"-Titel angesehen, basierend auf einem durchschnittlichen Kursziel von 266,75 USD, was einem potenziellen Anstieg um 0,2 Prozent vom letzten Schlusskurs (266,21 USD) aus entspricht. Daher wird die Empfehlung auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Cummins in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv. Allerdings standen in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 3 schlechte und 1 gute Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Cummins im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um 245 Prozent schlechter abschneidet. Die "Maschinen"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 408,83 Prozent, wobei Cummins mit 409,23 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.