Cummins Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiger Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Cummins-RSI liegt bei 98,94, was ihn als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 54,09, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Cummins daher als "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von großer Bedeutung. Mit einem Wert von 11,54 ist Cummins deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 31,42, was einer Unterbewertung um 63 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um Cummins können über einen längeren Zeitraum beobachtet werden, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich für Cummins in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".

Die Einschätzungen von Analysten zeigen, dass Cummins in den letzten 12 Monaten 3 mal als "Gut", 2 mal als "Neutral" und keinmal als "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Gut". Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führen. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 17,45 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 269,2 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".