Cummins Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cummins als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cummins-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 25,73 und ein Wert für den RSI25 von 25,25. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Einstufung des Gesamtrankings auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Cummins bei 2,98 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,02 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie von Cummins ist gemischt. Auf sozialen Plattformen waren die Kommentare überwiegend negativ, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Die Analyse von Handelssignalen ergab neun konkret berechnete Signale (5 "Gut", 4 "Schlecht"), was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Cummins im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,39 Prozent, was 143,79 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 236,15 Prozent, wobei Cummins aktuell 236,54 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

