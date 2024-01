Cummins Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die technische Analyse der Cummins-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 232,09 USD lag und der aktuelle Kurs bei 237,56 USD liegt, was einer Abweichung von +2,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 230,65 USD, was nahe am letzten Schlusskurs liegt und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 2,98 Prozent, die unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Cummins-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Cummins momentan weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich eine Diskussionsintensität, die sich stark verändert, und eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Cummins-Aktie als "Schlecht".