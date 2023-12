Cummins Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Cummins-Aktie unterdurchschnittlich im Branchenvergleich

Der Aktienkurs von Cummins wies in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,39 Prozent auf. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 238,11 Prozent gestiegen sind, ergibt sich für Cummins eine Underperformance von -238,51 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 145,38 Prozent verzeichnete, liegt Cummins mit 145,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Infolgedessen erhält Cummins in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

Charttechnische Bewertung und Sentiment

Der aktuelle Kurs von Cummins liegt bei 236,99 USD, was einer Entfernung von +2,32 Prozent vom GD200 (231,61 USD) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal in der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 226,35 USD, was einem Kursabstand von +4,7 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Cummins-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergab die Untersuchung eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem weiteren "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Anlegerstimmung

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion häufig von negativen Themen geprägt war. Auch die verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cummins deutet auf eine negative Stimmungslage hin. Trotzdem ergibt die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen eine "Gut"-Bewertung bezüglich des Anleger-Sentiments, aufgrund eines Überhangs von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen.

Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Cummins-Aktie.