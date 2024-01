Cummins Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Aktie von Cummins wird derzeit in verschiedenen Analysen bewertet. Von einer fundamentalen Perspektive aus gesehen, wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,54 als unterbewertet eingestuft. Dies ist im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche, die ein KGV von 31,31 aufweisen, deutlich niedriger. Demnach erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cummins mit 2,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf ihre Dividendenpolitik. Diese Kennzahl ist dynamisch und unterliegt täglichen Schwankungen.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 237,56 USD um +2,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) abweicht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Aktie von Cummins im letzten Jahr eine Rendite von -0,39 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Durchschnitt in diesem Sektor liegt. Auch im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche zeigt die Aktie eine Unterperformance. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe.