Cummins Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Dividendenrendite der Cummins-Aktie beträgt derzeit 2,98 Prozent, was 13,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 16,94) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Cummins besonders negativ diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale. Daraus resultiert insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Maschinen) wird Cummins aus fundamentalen Gründen als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 11,54, was einen Abstand von 63 Prozent zum Branchen-KGV von 31,32 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Das Sentiment und der Buzz rund um Cummins können auch über einen längeren Zeitraum beobachtet werden, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu ziehen. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Cummins in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".