Cummins Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Kommunikation im Netz und die Meinung von Analysten haben die Bewertung der Cummins-Aktie beeinflusst.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wird die Aktie von Cummins als "neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen und führt zu einer weiteren "neutralen" Einschätzung. Zusammenfassend ergibt sich somit ein Gesamturteil von "neutral" für Cummins.

Von den insgesamt 4 Analystenbewertungen der vergangenen zwölf Monate für die Cummins-Aktie sind 3 als "gut" und 1 als "neutral" eingestuft worden. Dies resultiert in einem durchschnittlichen Rating von "gut" für das Wertpapier. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "gut", 0 "neutral" und 0 "schlecht" Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "gut" einstuft. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 266,75 USD, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält Cummins von den Analysten also ein "gut" Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Cummins bei -0,39 Prozent, was mehr als 245 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 408,83 Prozent hat, liegt Cummins mit 409,23 Prozent deutlich darunter. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet hat Cummins aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,54, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 33,42 auf. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.