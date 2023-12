Cummins Aktie: In Lauerstellung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cummins liegt derzeit bei 11,54, was 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cummins-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Cummins-Aktie bei 236,99 USD, was eine +2,32 prozentige Entfernung vom GD200 (231,61 USD) bedeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 226,35 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Cummins-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung rund um die Aktie von Cummins wurde anhand von Beiträgen und Diskussionen im Internet untersucht. Dabei wurde eine starke Aktivität festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Cummins bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".