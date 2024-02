Cummins Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Das Unternehmen Cummins zeigt sich in Bezug auf sein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,54 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 33,42 als unterbewertet. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Von den 4 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Cummins-Aktie sind 3 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel eingestuft. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 266,75 USD, was auf eine potenzielle Steigerung um 0,2 Prozent vom letzten Schlusskurs (266,21 USD) ausgehend hindeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung seitens der Analysten.

In Bezug auf die Dividende stellt sich heraus, dass Cummins im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 2,98 % aufweist, was 14,67 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 17,65 % ist. Somit wird der Ertrag als niedriger eingeschätzt und erhält die Bewertung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger bezüglich Cummins in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt als besonders positiv anzusehen. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt jedoch, dass in jüngster Zeit vor allem negative Themen im Fokus der Diskussionen standen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral". Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 3 negative Signale und 1 positives Signal, was zu einer Empfehlung "Schlecht" auf dieser Ebene führt. Zusammengefasst ergibt sich somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.