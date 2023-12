Cummins Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Cummins zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, mit einem Wert von 22,26. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analysten bewerten die Cummins-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten setzt sich diese Bewertung aus 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 266 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 15,36 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Cummins-Aktie derzeit +3,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -0,67 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite für Cummins beträgt 2,98 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (2,8) für diese Aktie liegt. Daher erhält Cummins in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.