Cummins Aktie: Immer langsam!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Cummins beträgt derzeit 11,54 und liegt damit 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird Cummins auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 232,07 USD, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs der Aktie (233,88 USD) um +0,78 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 232,32 USD, was einer Abweichung von +0,67 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" einzustufen. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cummins besonders negativ diskutiert, wobei an vier Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten hauptsächlich negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Eine eingehende und automatische Analyse der Kommunikation ergab gleich viele "Gut"- und "Schlecht"-Signale, was Cummins insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers einbringt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") erzielte Cummins im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,39 Prozent, was eine Unterperformance von 15,4 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 19,8 Prozent, und Cummins liegt derzeit um 20,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.