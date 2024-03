Cummins Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Aktuell beträgt der 7-Tage-RSI für Cummins 14,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von Cummins liegt mit einem Wert von 28 im überverkauften Bereich, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Cummins-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 236,01 USD. Der letzte Schlusskurs von 271,31 USD am vergangenen Handelstag liegt somit um 14,96 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 247,37 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs darüber (+9,68 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Cummins also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analysteneinschätzung für Cummins basiert auf insgesamt 4 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist und sich aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild mit 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose von 266,75 USD für die Cummins-Aktie ergibt ein Abwärtspotenzial von -1,68 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt wird Cummins für diesen Abschnitt also auch mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Cummins derzeit eine Dividendenrendite von 2,49 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,63 % für die Branche "Maschinen". Mit einer Differenz von 15,14 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.