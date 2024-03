Cummins Aktie: Eine klare Abfuhr!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Cummins beträgt das aktuelle KGV 49, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt ein KGV von 33 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Cummins daher derzeit überbewertet, und die Aktie erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Diskussionen rund um Cummins in den sozialen Medien zeigen deutlich negative Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich die negativen Meinungen, und auch die angesprochenen Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ. Daher wird das Unternehmen von der Redaktion in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Im zurückliegenden Zeitraum wurden insgesamt neun Handelssignale ermittelt, wovon 8 als gut und 1 als schlecht bewertet wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie, und die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Cummins bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Die Dividendenrendite von Cummins beträgt derzeit 2,49 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 17,65 % als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 15,16 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cummins-Aktie sowohl im längerfristigen (200-Tages-Durchschnitt) als auch im kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Trend gut abschneidet. Der aktuelle 200-Tages-Durchschnitt beträgt 236,83 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 266,21 USD liegt (+12,41 Prozent Abweichung im Vergleich). Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 249,16 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+6,84 Prozent). Insgesamt wird Cummins daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.