Cummins Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Cummins beträgt das aktuelle KGV 11. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" haben im Durchschnitt ein KGV von 31. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Cummins damit Stand heute unterbewertet, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate für Cummins zeigen 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, da innerhalb eines Monats 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 266,75 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Cummins-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Cummins mit einer Rendite von -0,39 Prozent eine deutlich schlechtere Performance auf, die mehr als 243 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Maschinen"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 403,95 Prozent, wobei Cummins mit 404,34 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Cummins zu beobachten, und das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls positive Signale. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die gestiegene Diskussion und Aufmerksamkeit führen ebenfalls zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung der Aktie.