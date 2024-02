Cummins Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Cummins erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen, die sich wie folgt zusammensetzen: 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Für den vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 265,4 USD für das Wertpapier ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotenzial von 4,28 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Cummins also eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Cummins in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Positive Themen dominierten in den Diskussionen der letzten Tage, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führte. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 "Schlecht"- und 9 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs von Cummins 233,18 USD, während die Aktie selbst bei 254,5 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der Aktie für die vergangenen 50 Tage beträgt 239,45 USD, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Cummins also eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gibt es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cummins in den sozialen Medien. Die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung, da die Aufmerksamkeit der Anleger abnimmt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.