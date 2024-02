Cummins Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Cummins erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Einschätzung des Wertpapiers als "Gut" betrachtet wird. Dies setzt sich aus 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei es zu 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen kam. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis einer Gesamteinschätzung "Gut". Basierend auf dem Durchschnitt der Kursprognosen von 269,2 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 12,49 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Cummins damit eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Cummins in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -0,39 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 4,69 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -5,08 Prozent. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,01 Prozent im letzten Jahr, wobei Cummins 5,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Cummins momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Cummins somit mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In den sozialen Medien wurde Cummins in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in der Anleger-Stimmung führt. Dennoch wurden auch 6 Gut- und 3 Schlecht-Signale herausgefiltert, wodurch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.