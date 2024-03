Cummins Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Cummins hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,74 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Underperformance von -341,23 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Cummins mit 202,64 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Cummins in Bezug auf trendfolgende Indikatoren eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass der Aktienkurs über dem Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividende liegt Cummins jedoch mit einer negativen Differenz von -15,15 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" im Nachteil. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Cummins und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild des Unternehmens abgegeben.