Cumberland-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Aktie von Cumberland hat in den letzten 50 Tagen 2,1 USD erreicht, was +8,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen Bewertung "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +17,98 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung für beide Zeiträume führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Cumberland in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Die Dividendenrendite von Cumberland liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche hat einen Wert von 2,54, was zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik von Cumberland führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cumberland weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Punkt führt. Insgesamt wird die Aktie von Cumberland somit als "Neutral" bewertet.