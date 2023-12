Cumberland Aktie: Das war abzusehen!

Die Cumberland-Aktie schneidet im Vergleich zur Branchendurchschnitt mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent um 2,49 Prozent schlechter ab. Dies macht sie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment, weshalb die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung vergibt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionen über das Unternehmen haben jedoch zugenommen, was zu einem "Gut"-Rating führt und die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Diskussionen in den Social Media der letzten Tage zeigen, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Cumberland eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch eher neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Cumberland von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cumberland-Aktie liegt bei 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (44,55) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Cumberland.