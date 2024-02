Cumberland Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Cumberland betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 31,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 50,52, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Negative Diskussionen waren kaum zu verzeichnen, und die Anleger zeigten sich mehrheitlich neutral oder positiv gegenüber Cumberland. Basierend auf diesem positiven Trend bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Gesundheitspflege" hat Cumberland im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,94 Prozent erzielt, was 17,4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -11,43 Prozent, und Cumberland liegt aktuell 12,51 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich für Cumberland eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.