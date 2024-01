Cumberland Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cumberland-Aktie beträgt aktuell 40, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Eine längerfristigere Betrachtung zeigt, dass der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 46,36 ebenfalls auf "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Cumberland.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Cumberland eher neutral diskutiert, und in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit bekommt Cumberland auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Cumberland mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (2,47 %) niedriger. Daher wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cumberland-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,76 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,79 USD weicht um +1,7 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei der der gleitende Durchschnitt bei 1,8 USD liegt und der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,56 Prozent) liegt. Somit wird die Cumberland-Aktie auch für diese Betrachtung mit einem "Neutral"-Rating versehen.