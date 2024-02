Cumberland Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Cumberland-Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und liegt nun 12,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen schneidet die Aktie gut ab, da die Distanz zum GD200 bei +24,16 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende hat die Cumberland-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,54 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Cumberland-Aktie neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 25, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 42,31 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cumberland ist überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Cumberland beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Cumberland-Aktie aus technischer und anlegerbezogener Sicht.