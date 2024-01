Cumberland Aktie: Schlimme Zeiten!

Derzeit schüttet Cumberland niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Arzneimittel. Mit einem Unterschied von 2,48 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,48 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Cumberland konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Cumberland daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cumberland von 2,07 USD mit +17,61 Prozent Entfernung vom GD200 (1,76 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,79 USD auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Die Diskussionen rund um Cumberland auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häufen sich insgesamt die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert, weshalb das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft wird. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Cumberland bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.