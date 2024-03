Cumberland Aktie: Hilfe!

Die Aktie von Cumberland hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2.7%. Dies ergibt eine Differenz von -2 im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen über Cumberland eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen, während an einem Tag negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Cumberland auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt und die Cumberland-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cumberland-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt schlechter abschneidet. Der aktuelle Wert des 200-Tage-Durchschnitts beträgt 1,82 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,71 USD liegt, was eine Abweichung von -6,04 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2 USD, wobei der letzte Schlusskurs mit -14,5 Prozent Abweichung ebenfalls unter diesem Wert liegt. Insgesamt erhält Cumberland somit auch auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.