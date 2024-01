Culturecom Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Culturecom-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 0,36 HKD gehabt. Der letzte Schlusskurs liegt bei 0,25 HKD, was einer Abweichung von -30,56 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,28 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (0,25 HKD) und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde neutral über Culturecom diskutiert. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, und daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für die Culturecom-Aktie. Daraus resultiert eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Culturecom derzeit überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (81,25 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (80,99 Punkte) deuten auf eine überkaufte Situation hin.

Insgesamt erhält die Culturecom-Aktie somit sowohl aus charttechnischer als auch aus Anleger-Sentiment- und RSI-Sicht eine eher negative Bewertung.