Culturecom Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Culturecom-Aktie liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 55 Punkten, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 62,89 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment erhält die Culturecom-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Culturecom.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Culturecom in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse der Culturecom-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,36 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,245 HKD liegt, was einer Abweichung von -31,94 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -9,26 Prozent, wodurch die Culturecom-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.