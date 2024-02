Cultural Investment Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Cultural Investment-Aktie hat laut einer technischen Analyse in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 2,33 CNH verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 1,27 CNH, was einer Abweichung von -45,49 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,5 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-49,2 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cultural Investment liegt bei 90,27 und der RSI25 bei 81,86, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen, was zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet erhält die Aktie von Cultural Investment ebenfalls schlechte Bewertungen aufgrund der unterdurchschnittlichen Aktivität und der kaum vorhandenen Stimmungsänderungen.

Insgesamt wird die Aktie von Cultural Investment sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment negativ bewertet.