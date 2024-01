Cultural Investment Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Cultural Investment hat in den letzten Tagen einen Kurs von 2,58 CNH erreicht, was einer Entfernung von +1,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +8,86 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für die Cultural Investment in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität rund um die Cultural Investment gemessen. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der Wert für die Cultural Investment bei 61,9, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Erweitert man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 45, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".

Die Stimmung und Kommentare in den sozialen Medien rund um die Cultural Investment wurden ebenfalls analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Dadurch erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht" Bewertung, basierend auf fünf konkret berechneten Signalen. Somit wird die Cultural Investment hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.