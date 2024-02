Cult Food Science Aktie: Das darf nicht passieren!

Die technische Analyse der Cult Food Science-Aktie zeigt, dass sie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,15 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,04 CAD liegt, was einer Abweichung von -73,33 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,05 CAD liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -20 Prozent. Somit erhält die Aktie sowohl auf längerfristigerer als auch auf kurzfristigerer Basis ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Cult Food Science festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Cult Food Science zeigt, dass die Aktie weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (66,67 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (61,54 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie.

Insgesamt zeigt sich, dass die Anleger-Stimmung bei Cult Food Science in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien eher neutral ist. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.