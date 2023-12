Cult Food Science Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Cult Food Science wird der RSI sowohl auf kurzfristiger Basis (7 Tage) als auch auf etwas längere Sicht (25 Tage) bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 57,14 im neutralen Bereich, was Cult Food Science eine weitere "Neutral"-Bewertung einbringt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment erhielt Cult Food Science zuletzt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Stimmung und der Buzz rund um Cult Food Science haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cult Food Science-Aktie bei 0,05 CAD liegt, was einer Entfernung von -76,19 Prozent vom GD200 (0,21 CAD) entspricht, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auch der GD50 von 0,08 CAD führt zu einem Abstand von -37,5 Prozent und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Zusammengefasst erhält Cult Food Science aufgrund dieser Analysen insgesamt ein "Neutral"-Rating.