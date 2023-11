Cult Food Science Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Aktie von Cult Food Science hat in den letzten Tagen viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erregt. Die Mehrheit der Meinungen war dabei positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt jedoch ein schlechtes Signal. Der aktuelle Kurs (0,095 CAD) liegt mit einer Entfernung von -60,42 Prozent zum GD200 (0,24 CAD) weit entfernt. Auch der GD50 (0,12 CAD) zeigt mit einer Abweichung von -20,83 Prozent ein schlechtes Signal. Zusammengefasst wird der Kurs der Cult Food Science-Aktie als schlecht bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet.

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Cult Food Science nicht wesentlich geändert. Es wurden weder besonders positive noch negative Themen registriert. Auch die Anzahl der Beiträge blieb stabil. Daher wird das Sentiment und Buzz rund um Cult Food Science als neutral bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls ein neutrales Ranking für die Aktie. Der RSI7 (47,06) und der RSI25 (51,43) liegen beide im neutralen Bereich.