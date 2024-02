Culpeo Minerals Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Culpeo Minerals in den sozialen Medien. Es gab keine starken positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Culpeo Minerals nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Culpeo Minerals mit 0,057 AUD als "Gut"-Signal bewertet, da er 14 Prozent über dem GD200 (0,05 AUD) liegt. Der GD50 beträgt 0,05 AUD, was ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird, da der Abstand +14 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Culpeo Minerals-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 69,23 Punkten, was bedeutet, dass Culpeo Minerals momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI (Wert: 45,61) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit wird Culpeo Minerals insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In den sozialen Medien wurde Culpeo Minerals in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung.

