Culpeo Minerals Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

In den letzten zwei Wochen wurde Culpeo Minerals von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Anleger-Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Wenn man die Dynamik des Aktienkurses bewerten möchte, kann man auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Für Culpeo Minerals beträgt der RSI 33,33 und der RSI25 beläuft sich auf 54,17, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Culpeo Minerals derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,05 AUD, während der Kurs der Aktie (0,034 AUD) um -32 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,03 AUD, was einer Abweichung von +13,33 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Culpeo Minerals in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Culpeo Minerals auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet wird.