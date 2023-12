Culp Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Culp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage für die Culp-Aktie beträgt aktuell 32, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 42,73 ebenfalls neutral und zeigt somit eine weniger volatile Betrachtung über einen längeren Zeitraum.

Die Dividendenpolitik von Culp erhält eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -607,39 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Culp aktuell bei 14,57, was unter dem Branchendurchschnitt von 62,34 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Culp in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Ebenso deutet die verringerte Aktivität in den sozialen Medien auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.