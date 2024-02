Culp Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Aktienkurs von Culp in der Branche "Zyklische Konsumgüter" weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance einen Anstieg von -6,49 Prozent auf, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ähnlich sieht es in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" aus, wo Culp mit 0,25 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurde Culp in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen eher negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse ergibt für die Culp-Aktie einen Durchschnitt von 5,3 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs von 4,98 USD liegt demnach um 6,04 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 5,29 USD um 5,86 Prozent über dem aktuellen Wert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Culp-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Culp-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung, da weder überkauft noch überverkauft. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (52) als auch der RSI der letzten 25 Tage (58,97) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Culp.