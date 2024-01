Culp Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Culp":

Die technische Analyse der Culp-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,34 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 5,55 USD liegt, was einer Abweichung von +3,93 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso ergibt sich für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ein ähnliches Bild, wobei der letzte Schlusskurs von 5,41 USD ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was eine Abweichung von +2,59 Prozent darstellt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Culp in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche eine Outperformance von +19,43 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Culp um 11,74 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Culp bei 14,57, was unter dem Branchendurchschnitt von 77 Prozent liegt. Die Aktie ist damit aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.