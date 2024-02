Culp Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Dividendenrendite von Culp beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 2,24 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Culp derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 5,31 USD, während der Aktienkurs bei 4,96 USD liegt, was einer Abweichung von -6,59 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 5,33 USD zeigt eine Abweichung von -6,94 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Culp liegt bei 68,97 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine gewöhnliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.