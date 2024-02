Cullman Bancorp Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Aktuell liegt der RSI für die Cullman-Md-Aktie bei 67,65, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 53 eine neutrale Einschätzung für die Aktie. Insgesamt wird die Cullman-Md-Aktie daher mit einem neutralen Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cullman-Md eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Zusätzlich zur sozialen Medienanalyse wird auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Dabei zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cullman-Md war jedoch negativ, was zu einer schlechten Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cullman-Md-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,62 USD. Der letzte Schlusskurs (10,67 USD) weicht nur minimal ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung.

Alles in allem erhält die Cullman-Md-Aktie sowohl auf Basis des RSI, des Anleger-Sentiments als auch der technischen Analyse ein neutrales Rating.